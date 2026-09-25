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Euronext NV-Performance im Blick

CAC 40-Wert Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Euronext NV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
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Euronext NV
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Vor 10 Jahren wurde die Euronext NV-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Euronext NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,77 EUR. Wer vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Euronext NV-Aktie investiert hat, hat nun 279,530 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 44.724,77 EUR, da sich der Wert einer Euronext NV-Aktie am 24.09.2026 auf 160,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 347,25 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Euronext NV belief sich jüngst auf 15,92 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Euronext NV-Aktie fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs des Euronext NV-Papiers bei 19,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.06.22 Euronext NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.21 Euronext NV Buy UBS AG
09.11.21 Euronext NV Buy Deutsche Bank AG
30.09.21 Euronext NV Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.21 Euronext NV Outperform Credit Suisse Group

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