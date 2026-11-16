CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren eingefahren

Rentable Michelin SA-Investition?

Vor Jahren in Michelin SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Michelin SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Michelin SA-Anteile betrug an diesem Tag 29,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,419 Anteile im Depot. Die gehaltenen Michelin SA-Papiere wären am 13.11.2026 115,25 EUR wert, da der Schlussstand 33,71 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 115,25 EUR, was einer positiven Performance von 15,25 Prozent entspricht.

Michelin SA war somit zuletzt am Markt 22,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net