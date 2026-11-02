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Michelin SA-Investmentbeispiel

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Michelin SA
31.82 EUR -0.08 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2016 wurde die Michelin SA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,16 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Michelin SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,399 Michelin SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.319,81 EUR, da sich der Wert eines Michelin SA-Papiers am 30.10.2026 auf 31,88 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 31,98 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 21,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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