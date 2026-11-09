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Michelin SA-Investition im Blick

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Michelin SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Michelin SA-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Michelin SA
33.05 EUR 0.17 EUR 0.52 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Michelin SA-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,42 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 351,865 Michelin SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Michelin SA-Papiers auf 33,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.681,91 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,82 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 22,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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