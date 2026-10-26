CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Michelin SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 5 Jahren wurde das Michelin SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Michelin SA-Aktie bei 33,23 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,010 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 31,27 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,88 Prozent verringert.
Michelin SA war somit zuletzt am Markt 21,19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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