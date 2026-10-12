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Lohnende Michelin SA-Investition?

CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Michelin SA gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Michelin SA
33.36 EUR 0.15 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Michelin SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Michelin SA-Anteile letztlich bei 29,49 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,910 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.132,93 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 09.10.2026 auf 33,41 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,29 Prozent mehr wert.

Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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