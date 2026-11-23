CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Die Michelin SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Michelin SA-Anteile bei 34,93 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,633 Michelin SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 893,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,21 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,64 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 21,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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