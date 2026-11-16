CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Unibail-Rodamco-Investition im Blick

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 53,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,883 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,38 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 13.11.2026 auf 93,16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,38 Prozent gesteigert.

Unibail-Rodamco war somit zuletzt am Markt 13,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net