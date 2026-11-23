Rentabler Unibail-Rodamco-Einstieg?

Vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,85 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investierten, hätten nun 15,662 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.409,87 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 20.11.2026 auf 90,02 EUR belief. Die Steigerung von 1.000 EUR zu 1.409,87 EUR entspricht einer Performance von +40,99 Prozent.

Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net