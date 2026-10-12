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Rentabler Unibail-Rodamco-Einstieg?

CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: Wäre eine Unibail-Rodamco-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Anleger, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unibail-Rodamco
87.18 EUR 0.10 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Unibail-Rodamco-Papier letztlich bei 88,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,356 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 87,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 991,60 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,84 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 12,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.02.21 Unibail-Rodamco Neutral UBS AG
13.01.21 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Kepler Cheuvreux
17.08.20 Unibail-Rodamco Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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