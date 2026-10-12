CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: Wäre eine Unibail-Rodamco-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Rentabler Unibail-Rodamco-Einstieg?

12.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Unibail-Rodamco-Papier letztlich bei 88,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,356 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 87,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 991,60 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,84 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 12,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net