CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: Wäre eine Unibail-Rodamco-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Anleger, die vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Unibail-Rodamco-Papier letztlich bei 88,06 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,356 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 87,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 991,60 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,84 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Unibail-Rodamco eine Börsenbewertung in Höhe von 12,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unibail-Rodamco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unibail-Rodamco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen