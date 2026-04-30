CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Valeo SA-Performance im Blick

Vor Jahren in Valeo SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Valeo SA-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Valeo SA-Anteile letztlich bei 17,67 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Valeo SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,609 Valeo SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 603,74 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 30.04.2026 auf 10,67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Valeo SA eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net