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Valeo SA-Performance im Blick

CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

01.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Valeo SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeo SA
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Heute vor 3 Jahren wurde das Valeo SA-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Valeo SA-Anteile letztlich bei 17,67 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Valeo SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,609 Valeo SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 603,74 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Papiers am 30.04.2026 auf 10,67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Valeo SA eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Valeo SA

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
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23.04.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Valeo SA Equal WeightBarclays Capital
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23.04.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026Valeo SA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Valeo SA OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Valeo SA OutperformBernstein Research
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29.04.2026Valeo SA Market-PerformBernstein Research
24.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
24.04.2026Valeo SA HoldDeutsche Bank AG
14.04.2026Valeo SA Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026Valeo SA NeutralUBS AG
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18.09.2023Valeo SA SellGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.01.2023Valeo SA UnderperformRBC Capital Markets
20.01.2023Valeo SA UnderperformJefferies & Company Inc.

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