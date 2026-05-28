CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in Worldline SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Worldline SA -Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,26 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.079,806 Worldline SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 0,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 311,63 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 96,88 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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