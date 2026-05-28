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CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Worldline SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Worldline SA
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Worldline SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,26 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.079,806 Worldline SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 0,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 311,63 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 96,88 Prozent verkleinert.

Am Markt war Worldline SA jüngst 627,53 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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05.11.2021Worldline SA BuyUBS AG
03.11.2021Worldline SA BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2021Worldline SA Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2021Worldline SA Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
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30.03.2020Worldline SA HoldKepler Cheuvreux
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08.07.2020Worldline SA verkaufenCredit Suisse Group
04.02.2020Worldline SA UnderperformCredit Suisse Group

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