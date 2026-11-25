Cadeler A-S (spons ADRs) präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cadeler A-S (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 180,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net