Cadeler A-S (spons ADRs): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cadeler A-S (spons ADRs) präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cadeler A-S (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 180,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cadeler A-S (spons. ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cadeler A-S (spons. ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen