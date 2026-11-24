Beim Umsatz wurden 2,79 Milliarden NOK gegenüber 1,82 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS lag bei 1,53 NOK. Im letzten Jahr hatte Cadeler einen Gewinn von 2,12 NOK je Aktie eingefahren.

Cadeler hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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