Cadeler: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Cadeler hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 1,53 NOK. Im letzten Jahr hatte Cadeler einen Gewinn von 2,12 NOK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 2,79 Milliarden NOK gegenüber 1,82 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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