Cados präsentierte Quartalsergebnisse
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Cados hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cados ein EPS von 197,47 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Cados im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cados 1,85 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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