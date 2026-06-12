Cados präsentierte Quartalsergebnisse

Auf der Umsatzseite hat Cados im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cados 1,85 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cados ein EPS von 197,47 JPY je Aktie vermeldet.

Cados hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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