Cados veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Cados hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 134,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 157,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,99 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 312,83 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 670,73 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cados 5,88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,59 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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