Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
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Cairn Homes Plc (CRN)
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
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|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|423770
|EQS News ID:
|2307128
|End of Announcement
|EQS News Service
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Ausgewählte Hebelprodukte auf Cairn Homes
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cairn Homes
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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