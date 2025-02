'Caixin': Überraschender Stimmungsdämpfer unter Chinas Dienstleistern

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen zu Beginn des Jahres überraschend verschlechtert. Im Januar sank das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 51,0 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin am Mittwoch in Peking mitteilte. Der Stimmungsdämpfer kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg auf 52,4 Punkte erwartet.

Zuletzt war ein ähnlicher Indikator für die Stimmung der Dienstleister ebenfalls enttäuschend schwach ausgefallen. Der vom nationalen Statistikamt des Landes ermittelte Indexwert fiel im Januar kräftig, um 2,0 Punkte auf 50,2 Punkte, wie aus Daten von Ende Januar hervorgeht. Während der staatliche Index des nationalen Statistikamts die Stimmung in eher großen und staatlichen Betrieben abbildet, hat der Caixin-Index die kleineren, privaten Unternehmen im Blick.

"Das Expansionstempo von Angebot und Nachfrage hat sich verlangsamt", kommentierte Caixin-Analyst Wang Zhe die aktuellen Daten. In den Firmen im Bereich Dienstleistungen gebe es Bedenken hinsichtlich des intensiven Marktwettbewerbs und der Unsicherheiten im globalen Handel.

Die Stimmungswerte für Chinas Industriebetriebe, die ebenfalls in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden, sind im Januar auch schlechter ausgefallen und lagen teilweise unter der Expansionsschwelle. In den vergangenen Monaten hatte China weitere Maßnahmen angekündigt, um die lahmende Wirtschaft in Schwung zu bringen./jkr/jsl/men