CalciMedica: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
CalciMedica hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CalciMedica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CalciMedica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen