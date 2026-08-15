Calidi Biotherapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Calidi Biotherapeutics hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,94 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Calidi Biotherapeutics ein EPS von -31,840 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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