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Calidi Biotherapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calidi Biotherapeutics Inc Registered Shs
1.48 USD -0.10 USD -6.33 %
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Calidi Biotherapeutics hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,94 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Calidi Biotherapeutics ein EPS von -31,840 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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