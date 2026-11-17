Calisa Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Calisa Acquisition hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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