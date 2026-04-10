Caliway Biopharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Caliway Biopharmaceuticals hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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