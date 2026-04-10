Caliway Biopharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Caliway Biopharmaceuticals hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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