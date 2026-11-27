Cambria Gold Mines präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Cambria Gold Mines hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Cambria Gold Mines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cambria Gold Mines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cambria Gold Mines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen