Camden National legte Quartalsergebnis vor
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Camden National präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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