Camp4 Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 137,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD gegenüber -0,550 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Camp4 Therapeutics hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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