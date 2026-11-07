Camp4 Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Camp4 Therapeutics hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD gegenüber -0,550 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 137,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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