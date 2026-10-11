Can Fin Homes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.10.26 06:35 Uhr

Can Fin Homes stellte am 09.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 20,62 INR. Im letzten Jahr hatte Can Fin Homes einen Gewinn von 18,88 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,31 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net