Canada Nickel Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Canada Nickel Company hat am 18.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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