Canada Nickel Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Canada Nickel Company hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Canada Nickel Company
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canada Nickel Company
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen