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Canada Nickel Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Canada Nickel Company Inc Registered Shs
0.84 EUR 0.02 EUR 2.32 %
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Canada Nickel Company hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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