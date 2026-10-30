Canada Packers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

30.10.26 06:35 Uhr

Canada Packers hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,94 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,67 Prozent zurück. Hier wurden 420,8 Millionen CAD gegenüber 481,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net