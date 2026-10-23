Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Canadian Imperial Bank Of Commerce Un lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 2,97 CAD gegenüber 3,07 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,01 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,91 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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