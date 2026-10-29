Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,840 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un 1,99 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,77 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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