Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

24.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 15,49 Milliarden CAD gegenüber 14,03 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich auf 2,49 CAD gegenüber 2,70 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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