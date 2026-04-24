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Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

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Canadian Imperial Bank Of Commerce Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
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Canadian Imperial Bank Of Commerce Un präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,49 CAD gegenüber 2,70 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 15,49 Milliarden CAD gegenüber 14,03 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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