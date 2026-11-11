Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

11.11.26 06:35 Uhr

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,27 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canadian Imperial Bank Of Commerce Un ein EPS von 4,09 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un mit einem Umsatz von insgesamt 13,93 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,89 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 40,75 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net