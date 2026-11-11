Canadian Medical Center: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

11.11.26 06:35 Uhr

Canadian Medical Center stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 SAR gegenüber 0,050 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,4 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net