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Canara Bank Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Canara Bank Registered Shs
124.85 4.65 3.87 %
Charts | News | Analysen

Canara Bank Registered hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 5,93 INR gegenüber 5,35 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 409,39 Milliarden INR – eine Minderung von 2,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 420,14 Milliarden INR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 164,83 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.net

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