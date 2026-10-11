Canara Hsbc Life Insurance Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Canara Hsbc Life Insurance Company hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canara Hsbc Life Insurance Company ein EPS von 1,72 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,60 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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