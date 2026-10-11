Canara Hsbc Life Insurance Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

11.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,60 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canara Hsbc Life Insurance Company ein EPS von 1,72 INR je Aktie vermeldet.

Canara Hsbc Life Insurance Company hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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