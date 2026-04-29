Canara Hsbc Life Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canara Hsbc Life Insurance Company hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 60,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,79 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,81 Milliarden INR.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,33 INR gegenüber 4,93 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 115,38 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 112,19 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,30 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 111,53 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.net