Cancambria Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Cancambria Energy hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cancambria Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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