CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Mittwochnachmittag nach

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 31,20 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,84 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.975 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 58,12 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 46,32 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 35,42 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren.

