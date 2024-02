CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 29,88 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 29,88 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.122 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

