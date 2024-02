CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:51 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 30,06 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.694 CANCOM SE-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 14,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,27 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,60 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

