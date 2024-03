CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Vormittag zu

CANCOM SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 27,52 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,52 EUR. Mit einem Wert von 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 350 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,75 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,956 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,80 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 329,55 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

