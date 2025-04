CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 23,42 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 23,42 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.156 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 422,60 Mio. EUR – eine Minderung von 8,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 459,87 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 07.05.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

