CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE springt am Vormittag hoch

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 23,64 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 23,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,84 EUR. Bei 22,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 16.629 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,82 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,10 Prozent auf 422,60 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

