CANCOM SE im Blick

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Mittag zu

01.09.25 12:05 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 23,50 EUR zu.

Um 11:44 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 23,50 EUR nach oben. Bei 23,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,00 EUR. Zuletzt wechselten 12.043 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 34,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2028 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
