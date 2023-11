CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Nachmittag zu

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:38 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,86 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.008 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 32,02 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,70 EUR an.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer