CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag billiger

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 27,30 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,30 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,16 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.983 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). 28,57 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (21,26 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 22,12 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

