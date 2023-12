So entwickelt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

01.12.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,54 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,54 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 366 CANCOM SE-Aktien. Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 27,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 22,80 Prozent sinken. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,40 EUR aus. CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 329,55 EUR gelegen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie CANCOM SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Cancom SE