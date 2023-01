CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 27,94 EUR zu. Bei 27,94 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,56 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.559 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,90 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. Gewinne von 53,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 23,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte CANCOM SE am 28.03.2023 präsentieren.

