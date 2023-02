CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Kursplus

Das Papier von CANCOM SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 31,84 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 32,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.951 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 58,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022.

Am 28.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

